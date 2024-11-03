Российские врачи восстановили пациенту сломанную пополам челюсть

Хирурги из Сургута восстановили сломанную пополам челюсть пациента

Хирурги из травматологической больницы Сургута спасли пациента с тройным многооскольчатым переломом нижней челюсти. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Югры.

Мужчина, обнаруженный на одном из производственных объектов Сургута, был доставлен в больницу без сознания и в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, контузионные очаги в лобной доле и тройной многооскольчатый перелом нижней челюсти.

В результате срочной операции неройхирургам удалось стабилизировать состояние пациента. Врачи обратились к челюстно-лицевым хирургам Сургутской окружной клинической больницы, чтобы восстановить сломанную пополам челюсть.

«Мы раскрыли всю нижнюю челюсть в области подбородка и углов с обеих сторон. Отломки в области подбородка были зафиксированы тремя пластинами с шурупами в правильном положении», — рассказал хирург Марк Манойло. В ходе операции специалисты удалили зубы из линии перелома и выполнили реимплантацию мыщелкового отростка.

В департаменте заявили, что переломы костей челюсти не угрожали жизни, но значительно ухудшали ее качество. Сотрудники медицинской команды оставили благоприятные прогнозы на полное восстановление пациента.

В конце октября хирурги из Екатеринбурга удалили женщине опухоль весом 8,8 килограмма. По словам специалистов, гигантская опухоль в любой момент могла трансформироваться в злокачественное новообразование.