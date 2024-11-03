Концерт Канье Уэста на «Газпром-Арене» не состоится

Продюсер Финкельштейн опроверг слухи о концерте Канье Уэста на «Газпром-Арене»

Продюсер компании PMI Евгений Финкельштейн опроверг слухи о том, что на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге состоится концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом он сообщил «Известиям».

«Виза в Россию делается в течение месяца. Согласование с полицией, со всеми органами, со всеми инстанциями делается тоже в течение минимум трех недель. Я сегодня разговаривал с [представителем] "Газпром-Арены", у них нет договора аренды даже», — сообщил продюсер.

Он также отметил, что профессиональные артисты не анонсируют концерты за две недели, поскольку на подготовку стадиона уходит минимум полгода. По его словам, в случае с более популярными исполнителями, вроде Канье Уэста, на подготовку может понадобиться целый год.

Ранее в России вновь анонсировали концерт Канье Уэста. Его запланировали провести в ноябре, но не в Москве, как хотели сначала, а на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.