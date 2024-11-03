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00:22, 3 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны рассказало об уничтожении российским военным двух украинских БМП

Минобороны РФ: сержант Волков уничтожил две украинские БМП и до 10 солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Младший сержант Артем Волков, отражая атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сжег из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) две боевые машины пехоты (БМП) и уничтожил до 10 солдат противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, боец Вооруженных сил (ВС) РФ ударил по бронетехнике и живой силе во время отражения превосходящих сил ВСУ.

«Противник потерял две боевые машины пехоты и до 10 пехотинцев. Нанесенный урон не позволил украинским боевикам развить наступление и вынудил их бежать с поля боя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский рядовой Евгений Дыкин обеспечил выход в тыловой район эвакуационной группы с ранеными, уничтожив диверсантов.

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