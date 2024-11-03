Оценено влияние исхода выборов в США на украинский конфликт

NYT: любой исход выборов в США будет на руку России в украинском конфликте

Любой исход выборов в США будет на руку России в украинском конфликте. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Коваленко высказал мнение, что внутренние политические изменения в США могут создать условия для дальнейшего усиления России. Аналитик также выразил опасение, что внутрипартийные споры в США, которые могут последовать после объявления результатов выборов, создадут дополнительный хаос, что, как он оценил, «будет на руку России».

«Россия теперь в полной мере воспользуется выборами в США. Внутриполитические события в США будут отвлекать американское общество от Украины», — заключил Коваленко.

Ранее преподаватель международных отношений из Университета Флиндерса (США) Джессика Дженауэр заявила, что избрание в Соединенных Штатах нового президента может радикально изменить ход военных действий на Украине.