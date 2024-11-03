Влияние выборов в США на украинский конфликт оценили

The Conversation: выборы президента в США радикально изменят ход войны

Преподаватель международных отношений из Университета Флиндерса (США) Джессика Дженауэр оценила влияние американских выборов на украинский конфликт. Об этом она рассказала в колонке для издания The Conversation.

Дженауэр назвала активные военные действия Киева в последние месяцы как попытку закрепить свое положение перед выборами в США. Автор уверена, что избрание в Соединенных Штатах нового президента может радикально изменить ход военных действий.

По мнению специалиста по международным отношениями, избрание Камалы Харрис, скорее всего, будет означать дальнейшую военную поддержку США Украины. «Для Украины переломным моментом стало бы членство в НАТО», — заметила Дженауэр. Однако она отметила, что Харрис не берет на себя обязательство гарантировать Киеву членство.

Кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявлял, что сможет быстро закончить боевые действия путем переговоров. По мнению эксперта, дипломатия Трампа во многом основана на популизме и личных отношениях с мировыми лидерами. Возможно, Трамп предложит пойти Украине на территориальные уступки — ранее это предлагал его соратник Джей Ди Вэнс.

Автор подчеркнула, что популярность президента Украины Владимира Зеленского резко выросла после начала активных боевых действий. Специалист считает, что если Зеленский пойдет на уступки России, то уровень его поддержки может рухнуть. «Если это произойдет, западные союзники могут подтолкнуть Зеленского к проведению президентских выборов», — подытожила Джессика Дженауэр.

В конце октября Зеленский признал риск того, что США прекратят оказывать Киеву помощь после победы Трампа на выборах президента США. По словам Зеленского, именно поэтому Украине нужен собственный план, чтобы усилить себя.