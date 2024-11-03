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01:45, 3 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о не требующих уплаты налогов вкладах

Юрист Гусятников: налога с дохода по вкладу до 150 тысяч рублей не будет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, а в следующем году этот лимит вырастет до 210 тысяч рублей. Об этом в интервью «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает РИА Новости.

По словам эксперта, налог на доход по вкладам в этом году придется заплатить впервые — до 2 декабря. Платить придется с процентного дохода по вкладам за 2023 год, однако это не коснется тех, чей доход по вкладу составил до 150 тысяч рублей.

В 2025 году, когда придет налог за текущий год, необлагаемая сумма будет больше — как минимум 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ключевая ставка на данный момент составляет 21 процент, и это не лимит, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что доходность по вкладам в российских банках к концу октября потянулась за ключевой ставкой. В конце октября средняя максимальная ставка по подобным банковским продуктам выросла до 20,17 процента годовых.

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