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06:26, 3 ноября 2024Россия

Российские штурмовики отработали тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

МО: ВС РФ отработали тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Российские штурмовики группировки войск «Днепр» отработали на полигонах Запорожской области тактику действий по схемам опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«На полигонах в тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику действий по схемам выявленных опорных пунктов ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Для военных по снимкам с беспилотников создаются копии опорников противника с траншейными системами, где бойцы отрабатывают порядок ведения боя в блиндаже, траншее, на подходе к цели. Для реалистичности тренировки используются БПЛА, военнослужащие отрабатывают элементы обороны против ударных дронов.

Военные отмечают, что опорные пункты различаются между собой, от их конфигурации, размера и укреплений зависит количество штурмовиков и тактика захвата цели.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о переломе в ходе специальной военной операции. По его словам, ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идет активное выдавливание противника.

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