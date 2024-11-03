Российские штурмовики отработали тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

МО: ВС РФ отработали тактику действий по схемам опорных пунктов ВСУ

Российские штурмовики группировки войск «Днепр» отработали на полигонах Запорожской области тактику действий по схемам опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«На полигонах в тыловой зоне СВО в Запорожской области военнослужащие штурмовых групп группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику действий по схемам выявленных опорных пунктов ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Для военных по снимкам с беспилотников создаются копии опорников противника с траншейными системами, где бойцы отрабатывают порядок ведения боя в блиндаже, траншее, на подходе к цели. Для реалистичности тренировки используются БПЛА, военнослужащие отрабатывают элементы обороны против ударных дронов.

Военные отмечают, что опорные пункты различаются между собой, от их конфигурации, размера и укреплений зависит количество штурмовиков и тактика захвата цели.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о переломе в ходе специальной военной операции. По его словам, ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идет активное выдавливание противника.

