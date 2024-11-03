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06:00, 3 ноября 2024Россия

Российские военные уничтожил более десяти снарядов «Града» ВСУ

Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил в Угледаре одной ракетой 12 снарядов «Града» ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Расчет российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов «Града», которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным Тайга уточнил, что «Бук-М1» уничтожил около 12 снарядов «Града». «Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — отметил он.

Военный добавил, что в составе расчета служат мобилизованные военнослужащие, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны России.

В начале октября российские военные заняла Угледар, в котором до начала боевых действий жили около 15 тысяч человек. Бои за город продолжались более двух лет.

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