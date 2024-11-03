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05:07, 3 ноября 2024Мир

Способность США поддерживать одновременно Украину и Израиль оценили

Политолог Дудаков: США могут сместить фокус с Украины на Китай и Ближний Восток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

У США недостаточно ресурсов для того, чтобы в полной мере поддерживать и Украину, и Израиль, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он допустил, что новая администрация может сменить приоритеты в пользу разрешения ближневосточного конфликта и сдерживания Китая.

«У США есть возможность отправить на Ближний Восток те же эсминцы, бомбардировщики, истребители — их будут использовать как систему ПВО в случае серьезного удара со стороны Ирана. Но, как мы помним, много ракет Ирана уже смогло пробиться через эту защиту, потому что уже есть проблемы с пополнением различных систем. Это связано с нехваткой ресурсов из-за поддержки Украины и потребностей других стран-союзников», — сказал Дудаков.

На данный момент, по словам политолога, в США не стоит вопрос о том, кому помогать — это будет решать уже новая администрация. Но Дудаков допустил, что кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис постараются сместить фокус с Украины на сдерживание Китая и Ближний Восток.

«Но, пока идут выборы, инаугурация, военная система работает в система автоматизма: есть угроза — они поставляют истребители. Только тогда, когда станет ясно, кто новый президент, начнется принятие решений о приоритетах по разным направлениям», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Соединенные Штаты отправили на Ближний Восток военную технику, включая эсминец, бомбардировщики и истребители. В Пентагоне уточнили, что они начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.

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