Стало известно о втором не выжившем наемнике из Тайваня в рядах ВСУ

На Тайване сообщили о втором не выжившем наемнике в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди прочих служат наемники из Тайваня. Из сообщения внешнеполитического ведомства страны Сяо Гуанвэя стало известно о не выжившем наемнике из Тайваня, пишет РИА Новости.

Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Тайваня Сяо Гуанвэй заявил, что факт подтвердили в так называемом интернациональном легионе ВСУ.

Уточняется, что это уже второй наемник из Тайваня, которому не удалось выжить в бою.

Ранее воевавший на стороне ВСУ уроженец Тайваня рассказал о своем опыте участия в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, во время конфликта Вооруженные силы России целых два раза уничтожили его взвод почти в полном составе.