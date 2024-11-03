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20:22, 3 ноября 2024Мир

Трампа обвинили во лжи во время избирательной кампании

CNN: Трамп намеренно исказил слова Камалы Харрис
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Во время избирательной кампании экс-президент США Дональд Трамп намерено и неоднократно искажал цитаты соперницы Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN в преддверии дня голосования, который назначен на 5 ноября.

Телеканал обвинил команду Трампа в неоднократной лжи, основанной на реальных заявлениях Харрис. Например, по данным журналистов, в последнем ролике утверждается, что кандидат от демократов хочет повысить налоги. «На самом деле в той статье, на которую ссылаются в ролике, речь шла о повышении налогов для самых богатых американцев и крупных корпораций», — заявили в CNN.

Второй пример связан с отношением Харрис к миграционной политике. «В рекламе на экране присутствует текст, приписываемый сюжету CBS News: "Харрис клянется сохранить границу [действующего президента США Джо] Байдена". Этот текст сопровождается закадровым голосом: "Камала отвечала за его политику открытых границ"», — в CNN убеждены, что слова исказили и вырвали из контекста. На самом деле Харрис якобы стремится к ужесточению миграционного законодательства.

Еще одной ложью Трампа телеканал назвал утверждение, что кандидат от демократов собирается выплачивать пособия мигрантам. Хотя на самом деле она говорила о необходимости выдавать лицензии для трудовых мигрантов, а не поддерживать их социально.

Наконец CNN считает неправдой утверждение, что при администрации Байдена началась глобальная война. Журналисты утверждают, что в статье, на которую ссылается республиканец, нет речи о начале войны. Там говорится, что США не готовы к глобальной войне.

Ранее финальный опрос показал равенство Трампа и Харрис на победу. Согласно полученным данным, за обоих кандидатов готовы отдать голоса по 49 процентов избирателей.

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