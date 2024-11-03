В США рассказали о подготовке к зарубежному вмешательству после выборов

WP: США готовятся к зарубежному вмешательству после выборов, в том числе из РФ

США готовятся к зарубежному вмешательству в переходный период между днем выборов 5 ноября и инаугурацией следующего президента 20 января 2025 года. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена находится в состоянии повышенной готовности, так как опасается попыток зарубежных государств дестабилизировать ситуацию в стране. США в том числе не исключают попыток «вмешательства» со стороны России, отметили журналисты.

«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — подчеркивается в статье.

Ранее политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США будет столь же невыгодной для России, как и победа Камалы Харрис. По его словам, Трамп может легко отказаться от своих предвыборных обещаний насчет нормализации отношений с Москвой.