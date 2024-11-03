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14:04, 3 ноября 2024Мир

В Европе высказались о больших переменах для западного мира после выборов в США

Орбан: Запад стоит на пороге больших перемен, в мире появилось новое большинство
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрезидентские выборы в США
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Запад стоит на пороге больших перемен, поскольку в мире появилось новое большинство. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — обозначил Орбан.

По словам политика, перемены в мире последуют после президентских выборов в США, вследствие чего произойдет укрепление патриотических сил в Европе, которые «выступают за мир, против миграции и гендера».

Орбан выразил уверенность, что победу на выборах в США одержит Дональд Трамп. «В Америке также меняется направление ветра: демократы уходят, республиканцы приходят», — заключил политик, напомнив, что ранее в Европарламенте появилась новая политическая сила — группа «Патриоты».

«Сегодня в западном мире большинство выступает за войну, а после выборов в Америке оно будет выступать за мир. Сегодня в западном мире проводится политика в поддержку миграции, но после американских выборов вместе с европейскими патриотами западное большинство будет стремиться искоренить [нелегальную] миграцию», — заявил Орбан, отметив также, что перемены также коснутся «традиционных ценностей», в частности, будет проводится политика защиты семей.

Ранее сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек назвал Трампа наиболее желательным президентом США для Европы. Он напомнил, что позиции обоих кандидатов известны.

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