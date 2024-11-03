В Германии мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд

В Баварии мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд

В немецкой Баварии мужчина забыл рюкзак в поезде, из-за чего решил остановить идущий на полном ходу состав. Об этом сообщает Bild.

Полиция сообщила, что мужчина вышел прямо на рельсы у станции Малхинг: навстречу ему шел поезд S3, скорость которого достигала 85 километров в час. За рулем поезда находилась женщина — она экстренно затормозила, в результате чего поезд остановился в двух метрах от мужчины.

Отвечая на вопрос, зачем надо было останавливать поезд, мужчина ответил, что забыл рюкзак, внутри которого находятся ключи от квартиры. Машинистка дала мужчине зайти в поезд, закрыла двери и попыталась доехать до ближайшей станции, где планировала ждать сотрудников федеральной полиции.

Остановивший состав мужчина воспользовался аварийным открытием дверей и убежал. В воздух подняли вертолет федеральной полиции, железнодорожное сообщение между Пасингом и Маммендорфом останавливали на 45 минут.

Злоумышленником оказался 29-летний эритреец, который прибыл в Германию летом и проходит процесс получения убежища. До этого его уже привлекали к ответственности за нарушение закона о пребывании.

Ранее женщина из США, которую во время ареста полицией сбил поезд, отсудила у властей многомиллионную компенсацию. Женщина из-за аварии получила многочисленные переломы, в том числе черепа.