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19:14, 3 ноября 2024Мир

В Германии мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд

В Баварии мужчина забыл рюкзак в вагоне и остановил движущийся поезд
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В немецкой Баварии мужчина забыл рюкзак в поезде, из-за чего решил остановить идущий на полном ходу состав. Об этом сообщает Bild.

Полиция сообщила, что мужчина вышел прямо на рельсы у станции Малхинг: навстречу ему шел поезд S3, скорость которого достигала 85 километров в час. За рулем поезда находилась женщина — она экстренно затормозила, в результате чего поезд остановился в двух метрах от мужчины.

Отвечая на вопрос, зачем надо было останавливать поезд, мужчина ответил, что забыл рюкзак, внутри которого находятся ключи от квартиры. Машинистка дала мужчине зайти в поезд, закрыла двери и попыталась доехать до ближайшей станции, где планировала ждать сотрудников федеральной полиции.

Остановивший состав мужчина воспользовался аварийным открытием дверей и убежал. В воздух подняли вертолет федеральной полиции, железнодорожное сообщение между Пасингом и Маммендорфом останавливали на 45 минут.

Злоумышленником оказался 29-летний эритреец, который прибыл в Германию летом и проходит процесс получения убежища. До этого его уже привлекали к ответственности за нарушение закона о пребывании.

Ранее женщина из США, которую во время ареста полицией сбил поезд, отсудила у властей многомиллионную компенсацию. Женщина из-за аварии получила многочисленные переломы, в том числе черепа.

ЖЗЛ
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