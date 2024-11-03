В России из квартиры пенсионера украли картины за 10 миллионов рублей

В Петербурге из квартиры пенсионера украли картины за 10 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге из квартиры пенсионера неизвестные украли две картины общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

74-летний пенсионер обратился в управление МВД России по центральному району Санкт-Петербурга с заявлением. Он сообщил, что с августа 2016 года по сентябрь 2023-го года неизвестный похитил из его квартиры на улице Некрасова две картины.

Из дома петербуржца пропала «Крестьянская семья среди руин» стоимостью 20 тысяч долларов и «Натурщик» стоимостью 80 тысяч долларов. Общий ущерб потерпевший оценил в размере более 10 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Полиция разбирается в ситуации.

Ранее стало известно, что в Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за один миллион рублей. В МВД сообщили, что весной 2003 года был похищен мужчина, которому принадлежала картина размером примерно 20 на 40 сантиметров.