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13:59, 3 ноября 2024Силовые структуры

В России из квартиры пенсионера украли картины за 10 миллионов рублей

В Петербурге из квартиры пенсионера украли картины за 10 миллионов рублей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге из квартиры пенсионера неизвестные украли две картины общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru.

74-летний пенсионер обратился в управление МВД России по центральному району Санкт-Петербурга с заявлением. Он сообщил, что с августа 2016 года по сентябрь 2023-го года неизвестный похитил из его квартиры на улице Некрасова две картины.

Из дома петербуржца пропала «Крестьянская семья среди руин» стоимостью 20 тысяч долларов и «Натурщик» стоимостью 80 тысяч долларов. Общий ущерб потерпевший оценил в размере более 10 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Полиция разбирается в ситуации.

Ранее стало известно, что в Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за один миллион рублей. В МВД сообщили, что весной 2003 года был похищен мужчина, которому принадлежала картина размером примерно 20 на 40 сантиметров.

ЖЗЛ
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