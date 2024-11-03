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13:41, 3 ноября 2024Мир

В Венгрии рассказали о ведущей роли стран БРИКС в мировой экономике

Премьер Венгрии Орбан: страны БРИКС уже лидируют в мировой экономике
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В настоящее время страны БРИКС уже лидируют в мировой экономике, обгоняя по своей роли западные государства. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«[БРИКС —] это экономика восточного мира. Двадцать лет назад это бы не стало серьезной новостью, а сейчас доля этих стран по мировым экономическим показателям больше, чем экономика западного мира», — подчеркнул он.

Так он прокомментировал итоги саммита БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября. При этом венгерский лидер анонсировал проведение мероприятия, где соберутся представители ведущих западных стран, — саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Будапеште 7 ноября. Лидеры более 40 преимущественно европейских стран Европы намерены обсудить спад в конкурентоспособности Европы и возможные пути для решения данных проблем, отметил Виктор Орбан.

Ранее венгерский лидер сравнил европейских экономический кризис с «воспалением легких». По его мнению, ухудшение «экономического здоровья» фиксируется теперь ряде стран региона.

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