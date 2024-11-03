В Запорожье произошли взрывы

«24 канал»: в Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье, который находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прогремели взрывы. Об этом сообщает «24 канал» в Telegram.

Где именно произошли взрывы, не уточняется. Информация о повреждениях не поступала. О взрывах в городе также сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Ранее взрывы были слышны в Харькове. Мэр Игорь Терехов заявил, что по городу был нанесен удар. Позднее он проинформировал о новых взрывах.