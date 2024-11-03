Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:53, 3 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожье произошли взрывы

«24 канал»: в Запорожье прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David McNew / Reuters

В городе Запорожье, который находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, прогремели взрывы. Об этом сообщает «24 канал» в Telegram.

Где именно произошли взрывы, не уточняется. Информация о повреждениях не поступала. О взрывах в городе также сообщил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Ранее взрывы были слышны в Харькове. Мэр Игорь Терехов заявил, что по городу был нанесен удар. Позднее он проинформировал о новых взрывах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев. Генерал попался на взятке в 140 миллионов рублей

      В Харькове вновь раздались взрывы

      В Запорожье произошли взрывы

      Санду набрала свыше 83 процентов голосов на выборах за рубежом

      Трамп назвал уход из Белого дома после поражения на выборах ошибкой

      У американцев начались проблемы со сном из-за выборов

      ЦИК Молдавии сообщил первые результаты выборов президента

      На Украине рассказали о «причитаниях и криках» Зеленского

      Король Испании прокомментировал попытку забросать его грязью

      Появились подробности о переходе российского футболиста в иностранную сборную

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше