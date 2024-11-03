Во Франции заговорили о прекращении помощи Украине после слов Зеленского

Филиппо потребовал прекратить помощь Киеву после слов Зеленского о Западе

Европа должна прекратить помощь Киеву после жалоб украинского президента Владимира Зеленского на «нулевую» реакцию Запада на якобы отправку солдат КНДР на территорию республики. С таким призывом в соцести X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он возмутился словами главы государства, отметив, что тот упрекает западных союзников в бездействии. При этом, напомнил политик, Киев получил от партнеров «десятки миллиардов евро и тонны оружия».

Он также раскритиковал Зеленского за просьбу отправить войска НАТО на Украину. По мнению Филиппо, подобный призыв является открытой манипуляцией. «Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием», — потребовал он.

Ранее Зеленский обвинил Запад в нарушении обещания по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. Украинский президент отметил, что союзники заявили о неготовности принять Украину в альянс, но пообещали поставить шесть-семь систем ПВО в течение 2024 года, однако до сих пор их не передали.