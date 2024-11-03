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18:06, 3 ноября 2024Мир

Выход Британии из Евросоюза оценили

Independent: Британия еще не столкнулась со всеми последствиями выхода из ЕС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британия еще не столкнулась со всеми последствиями выхода из Евросоюза (ЕС). Решение, принятое страной в 2016 году, оценила экономический секретарь Казначейства Великобритании Тюлип Сидик, пишет газета Independent.

По мнению Сидик, 60 процентов последствий этого решения еще не материализовались. Как заключила экономист, в долгосрочной перспективе экономические показатели страны упадут на четыре процента. Сидик, в частности, обратила внимание на то, что объемы экспорта и импорта Великобритании окажутся на 15 процентов ниже, чем если бы страна осталась в ЕС.

В июне 2016 году в Британии провели референдум, на котором 52 процента граждан высказались за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года страна официально покинула ЕС после 47 лет членства.

В феврале 2023 года переговорщик ЕС по вопросу выхода Британии из Евросоюза Мишель Барнье допустил, что страна может вернуться в состав объединения в любое время.

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