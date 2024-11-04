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12:06, 4 ноября 2024Путешествия

Бросившую новорожденную дочь в аэропорту россиянку будут судить в Турции

Адвокат Полат: бросившую в туалете Антальи дочь россиянку будут судить в Турции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Россиянку, бросившую в туалете аэропорта Антальи новорожденную дочь, будут судить в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Айшегюль Кюбра Полат.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — заявила юрист.

18-летняя россиянка родила ребенка в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября и оставила его там, решив не разбираться с перевозкой.

Девочку нашли уборщики, она оставалась одна больше десяти минут. Позже мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Новорожденную поместили в больницу в Турции и оформили ей российское гражданство. Ожидается, что в скором времени девочку перевезут в Россию.

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