Грузия купила у России рекордный объем пива

Грузия в 2024 году купила у России пива на рекордные $1,7 млн

Импорт Грузией пива из России за январь-сентябрь вырос на 26 процентов год к году — до рекордных 1,7 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Уточняется, что результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. Кроме того, за девять месяцев этого года закупка Грузией российского пива почти приблизилась к импорту по итогам всего прошлого года (1,8 миллиона долларов).

Между тем, в сентябре Тбилиси снизил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом — до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем 2023 года импорт снизился в 1,6 раза.

Ранее стало известно, что объемы импорта Грузией природного газа из России за первые три квартала этого года выросли до максимальных за все время за этот период 90,1 миллиона долларов.