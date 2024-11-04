Маск заявил о готовности демократов пойти на ложь ради победы

Маск: демократы пойдут на любую ложь, чтобы выиграть президентские выборы в США

Представители Демократической партии готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах в США. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы» — написал Маск.

Ранее стало известно, что свыше 78 миллионов американцев проголосовали досрочно на выборах президента США. Утверждается, что 42,6 миллиона человек посетили избирательные участки лично, а 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.

