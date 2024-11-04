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09:43, 4 ноября 2024Россия

Минобороны сообщило о прикрытии наносящей удары по ВСУ авиации истребителями

Минобороны: истребители прикрыли авиацию, бьющую по ВСУ в Курской области
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Истребители прикрыли авиацию и вертолеты, бьющие по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в приграничных районах Курской области боевые дежурства выполняют экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации. «Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — рассказали в Минобороны

Во время выполнения полетного задания истребителями были обнаружены излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ, сообщило ведомство.

Ранее в Минобороны рассказали, что военнослужащие группировки российских войск «Запад» уничтожили пункт воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена ударом самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

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