Мостовой нашел место для стажировки

Александр Мостовой пройдет тренерскую стажировку в московском «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой нашел место для тренерской стажировки. Об этом он сообщил Sport24.

Экс-игрок пройдет стажировку в московском «Динамо». «Начну, скорее всего, после игры в кубке с "Локомотивом". Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься», — заявил Мостовой.

На вопрос о продолжительности стажировки Мостовой ответил фразой «как у всех». «После подставы от "Спартака" я даже не задумывался. Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять», — добавил бывший футболист.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом.