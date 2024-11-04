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15:47, 4 ноября 2024Спорт

Мостовой нашел место для стажировки

Александр Мостовой пройдет тренерскую стажировку в московском «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой нашел место для тренерской стажировки. Об этом он сообщил Sport24.

Экс-игрок пройдет стажировку в московском «Динамо». «Начну, скорее всего, после игры в кубке с "Локомотивом". Мы договорились, что я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься», — заявил Мостовой.

На вопрос о продолжительности стажировки Мостовой ответил фразой «как у всех». «После подставы от "Спартака" я даже не задумывался. Главное, чтобы люди были открыты, а многие команды с удовольствием готовы были принять», — добавил бывший футболист.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом.

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