На юге Москвы мужчина просунул голову в перила в подъезде и уснул

В Орехово-Борисово Южном мужчина просунул голову в перила в подъезде и уснул

На юге Москвы мужчина просунул голову в перила в подъезде и уснул. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал SHOT.

Необычный случай произошел в доме, расположенном на Домодедовской улице. Когда одна из его жительниц зашла в подъезд, то увидела мужчину, который застрял головой в перилах и был без сознания. Вскоре после этого женщина выяснила, что тот попросту спит. При этом с собой у мужчины был чемодан с вещами, включая подушку для шеи.

Вытащить голову, застрявшую между перилами лестницы, незнакомцу помогли спасатели. Уточняется, что в момент вызволения мужчина проснулся. После завершения спасательной операции его передали врачам скорой помощи, которые увезли его на осмотр в больницу.

Очевидцы рассказали, что застрявший мужчина в их подъезде не живет. Они добавили, что он вел себя спокойно, однако никак не объяснил, почему и зачем его голова оказалась зажата между перил лестницы.

В октябре сообщалось, что жительница Великобритании ввязалась в драку друг оленей и застряла между их рогами.