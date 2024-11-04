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13:32, 4 ноября 2024Россия

Названы потери ВСУ на курском направлении за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 350 военных на курском направлении за сутки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Минобороны (МО) РФ назвало потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки. Из сводки министерства следует, что украинская армия потеряла 350 военных.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП Bradley производства США, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", 23 автомобиля и одна единица инженерной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России заявило, что суточные потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ достигли 440 военных.

3 ноября Министерство обороны РФ заявило, что ВС России освободили населенный пункт Вишневое в ДНР.

МО также раскрыло потери, которые понесли ВСУ: более 500 военнослужащих, один танк, бронетранспортер Spartan и боевые бронемашины «Казак» и MaxxPro, а также гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-30. Кроме того, в селе Вишневом также расположена железнодорожная станция Селидовка на пути из Курахово до Покровска.

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