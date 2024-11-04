При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли четыре человека

Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Уточняется, что во время тушения пожара были найдены тела годовалого мальчика, трехлетней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет.
«Пожар потушили 15 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.
Позднее в МЧС сообщили ТАСС об одном пострадавшем в результате пожара. Он доставлен в травматологическую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.