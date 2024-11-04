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07:48, 4 ноября 2024Россия

При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли четыре человека

МЧС России: два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Сургуте
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Бочаров / Globallookpress

Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что во время тушения пожара были найдены тела годовалого мальчика, трехлетней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет.

«Пожар потушили 15 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Позднее в МЧС сообщили ТАСС об одном пострадавшем в результате пожара. Он доставлен в травматологическую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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