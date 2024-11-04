Российские ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 42 украинских беспилотника

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и 42 дрона ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили четыре снаряда HIMARS, бомбу Hammer и 42 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.

«Сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба HAMMER производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили за сутки около 80 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов по Белгородской области. Четыре мирных жителя получили ранения, один скончался.