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06:43, 4 ноября 2024Культура

Российский актер пропал в Подмосковье

Актер из сериала «Пятницкий» Дмитрий Савостин пропал в Подмосковье
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kyle Glenn / Unsplash

Российский актер Дмитрий Савостин, который снимался в сериале «Пятницкий» и фильме «Наваждение», пропал в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Отмечается, что Савостин пропал полтора месяца назад — 14 сентября. Он вышел из своей квартиры с рюкзаком и исчез. «Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — написано в ориентировке.

Родственники актера сообщили, что полиция Московской области открыла розыскное дело. Поисками Савостина также занимаются волонтеры, однако никаких следов найти пока не удалось.

Ранее российская актриса из сериала «Тайны следствия» и «Гоголь» пропала в Ленинградской области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» заявили, что близкие не могли установить местонахождение артистки.

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