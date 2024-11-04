Стало известно о десятках тысяч долгов Трампа после митингов

ABC News: предвыборная кампания Трампа не оплатила митинги в некоторых городах

Предвыборная кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа не оплатила митинги в некоторых городах. Об этом стало известно телеканалу ABC News.

«Предвыборная кампания Трампа оставляет в ряде городов десятки тысяч неоплаченных счетов после митингов», — отмечается в статье.

По данным телеканала, кандидат в президенты задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около 569 тысяч долларов, Альбукерке в Нью-Мексико — почти 445 тысяч долларов, а городу Тусон в Аризоне — примерно 145 тысяч долларов.

Огромные суммы также выставляются кампании политика в городе Эри в Пенсильвании, которому Трамп должен 98 тысяч долларов, и в городах О-Клэр и Грин-Бей в Висконсине — суммы долга в них составили 47 и 33 тысячи долларов соответственно. Уточняется, что упомянутые города будут добиваться компенсации расходов через суд, так как в ряде случаев неуплата долга Трампом тянется со времен его предвыборной кампании в 2016 году.

Отмечается, что администрации нескольких американских городов приняли решение не взыскивать с Трампа расходы на проведение его митингов. В частности, долг в размере 240 тысяч долларов политику простил город Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико.

Ранее стало известно, что свыше 78 миллионов американцев проголосовали досрочно на выборах президента США. Утверждается, что 42,6 миллиона человек посетили избирательные участки лично, а 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.