Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 4 ноября 2024Мир

Стало известно о десятках тысяч долгов Трампа после митингов

ABC News: предвыборная кампания Трампа не оплатила митинги в некоторых городах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Megan Varner / Reuters

Предвыборная кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа не оплатила митинги в некоторых городах. Об этом стало известно телеканалу ABC News.

«Предвыборная кампания Трампа оставляет в ряде городов десятки тысяч неоплаченных счетов после митингов», — отмечается в статье.

Материалы по теме:
Импичмент Трампа провалился Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Импичмент Трампа провалилсяПрезидента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
6 февраля 2020
«Слава Богу-Императору!» ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
«Слава Богу-Императору!»ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
21 марта 2019

По данным телеканала, кандидат в президенты задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около 569 тысяч долларов, Альбукерке в Нью-Мексико — почти 445 тысяч долларов, а городу Тусон в Аризоне — примерно 145 тысяч долларов.

Огромные суммы также выставляются кампании политика в городе Эри в Пенсильвании, которому Трамп должен 98 тысяч долларов, и в городах О-Клэр и Грин-Бей в Висконсине — суммы долга в них составили 47 и 33 тысячи долларов соответственно. Уточняется, что упомянутые города будут добиваться компенсации расходов через суд, так как в ряде случаев неуплата долга Трампом тянется со времен его предвыборной кампании в 2016 году.

Отмечается, что администрации нескольких американских городов приняли решение не взыскивать с Трампа расходы на проведение его митингов. В частности, долг в размере 240 тысяч долларов политику простил город Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико.

Ранее стало известно, что свыше 78 миллионов американцев проголосовали досрочно на выборах президента США. Утверждается, что 42,6 миллиона человек посетили избирательные участки лично, а 35,3 миллиона отдали свой голос по почте. Всего в США около 168 миллионов зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент страны Камала Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      Партия социалистов Молдавии не признала голосование на зарубежных избирательных участках

      На Украине принудительно мобилизовали и избили 55-летнего священника УПЦ

      Роспотребнадзор проконтролирует утреннюю проверку детей на Коксаки

      Названа роль искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита кадров

      В Финляндии допустили увеличение поддержки Украины за счет налогов жителей ЕС

      Американец высказался об отношении украинцев к российским военным

      В Перу от удара молнии погиб футболист

      В Британии рассказали о ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

      На Украине начали опасаться отключения электричества зимой на 14 часов в сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше