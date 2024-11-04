Newsweek: офицер ВСУ пожаловался на поставляемые Западом беспилотники

Украинские военные раскритиковали вооружение, поставляемое Западом. Об этом сообщает Newsweek.

«Лучшие образцы оружия (такие как системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают», — пожаловался старший офицер украинского батальона беспилотников «Ахиллес» Рустам Нургудин на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне Рустам Нургудин.

Отмечается, что западные беспилотники и многие другие виды оружия не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта, которые пролегают через восточную Украину и вдоль границы с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное ранее оружие. Политик считает, что это могло бы изменить «сценарий» в точках боестолкновений в пользу Вооруженных сил Украины. Он заявил, что необходимо продолжать оказывать Киеву необходимую помощь.