В Крыму оценили ущерб за годы в составе Украины

Константинов: ущерб Крыму за годы в составе Украины оценили в триллионы рублей

Ущерб, нанесенный Крыму за годы нахождения в составе Украины, оценивается в несколько триллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, при украинской власти на полуострове все имущество, доставшееся Крыму от Советского Союза, было разграблено или пришло в негодное состояние, что привело к упущенной прибыли.

«Уже сейчас понятно, что счет пойдет на триллионы рублей. В украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре Крыма», — сказал Константинов.

Ранее Константинов заявил, что в Крыму подсчитают ущерб от пенсий и социальных выплат, которые были похищены Украиной у жителей полуострова десять лет назад. «Мы оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики», — сказал он.