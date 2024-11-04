В Литве заявили о возможном закрытии приема в армию жителей с российским гражданством

BNS: жителей Литвы со вторым гражданством не будут принимать на военную службу

В Литве жителям со вторым гражданством могут закрыть прием на военную службу. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на подготовленный Минобороны Литвы и комитетом сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне законопроект.

Такие лица, уверен министр обороны страны Лауринас Касчюнас, не должны приниматься на военную службу, а тех, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая во время прохождения службы, нужно увольнять из армии.

В законопроекте уточняется, что Россия, Белоруссия и Китай угрожают национальной безопасности Литвы. Поэтому, говорится в документе, связи с этими государствами являются для военнослужащих фактором риска. До этого литовское военное правительство уже запретило посещать Россию, Белоруссию и Китай не в рабочих целях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии примером пещерной русофобии и малообразованности действующих властей прибалтийской республики. Она напомнила, что только за последние пару лет в Латвии разрушено порядка 150 мемориалов.