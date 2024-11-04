В московском СИЗО произошел взрыв

Baza: в Москве в СИЗО произошел взрыв, двое пострадали

В следственном изоляторе (СИЗО) на северо-западе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о СИЗО № 3, расположенном на 1-м Силикатном проезде. Уточняется, что взрыв произошел во время сварочных работ. По предварительным данным, взорваться мог кислородный баллон. В результате ЧП пострадали два человека, оба находятся в тяжелом состоянии.

Днем ранее стало известно, что над тремя районами Луганска в ночь на 3 ноября сбили восемь украинских беспилотников. В связи с этим над российским городом были слышны несколько взрывов.

1 ноября жители города Белая Калитва Ростовской области рассказали о грохоте, похожем на взрыв. Позднее в районной администрации уточнили, что источником громкого звука стал самолет, который перешел на сверхзвуковую скорость.