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15:41, 4 ноября 2024Мир

В США назвали последствия взрывов в Одессе

Риттер: взрывы в Одессе уничтожили западное оружие для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Одессе потеряли большое количество западного оружия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

По его словам, все боеприпасы, которые были поставлены Киеву, не выходили из одесского порта, не говоря уже о поездах и складах, которые попали под обстрел.

Риттер отметил, что армия России доминирует на поле боя, а ВСУ столкнулись фактически с полным коллапсом. В то же время Украина потеряла практически 90 процентов энергетических мощностей, однако Запад не способен предоставить достаточного количества оборудования для производства электроэнергии, заключил экс-разведчик.

1 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали производство беспилотников в Одессе.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что удар России по мосту через Днестровский лиман под Одессой, который является одним из ключевых для снабжения ВСУ, назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии.

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