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22:37, 4 ноября 2024Мир

В США заявили о провале украинских военных в Донбассе

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ столкнулись с полным коллапсом фронта в Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с полным коллапсом фронта в Донбассе. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Текущее положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — отметил он.

По словам Риттера, Украина фактически уже проиграла. Рационально невозможно смоделировать такой сценарий, при котором ВСУ удастся одержать вверх на поле боя, заключил бывший разведчик.

Ранее Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится только победой России. Так он отреагировал на слова бывшего генерала НАТО Бена Ходжеса, который выразил мнение, что исход специальной военной операции завершится поражением Москвы.

В свою очередь, американский политик и бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший ранее заявил, что мировые СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

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