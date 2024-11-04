Ветер повалил 13 деревьев в российском регионе

В Краснодаре сильный ветер повалил 13 деревьев и повредил вывеску ТЦ

В Краснодаре сильные порывы ветра повалили 13 деревьев, а также повредили вывеску торгового центра (ТЦ). Об этом говорится в Telegram-канале мэрии краевого центра.

Отмечается, что специалисты службы спасения распиливают поврежденные деревья, после чего их вывозят.

«Также сильный ветер повредил главную вывеску на ТРЦ "Новый Горизонт". Место по периметру фасадной части здания огородили, работы проведут завтра в светлое время суток» — сообщили в мэрии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 3 по 5 ноября в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье ожидается опасная погода. Он уточнил, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет наблюдаться сильный ветер 25-30 метров в секунду и осадки. В Поволжье ожидается снег, метель и ветер до 27 метров в секунду.