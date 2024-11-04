Volkswagen захотел отобрать у сотрудников-ветеранов премии за выслугу лет

Bild: Volkswagen захотел отобрать премии у отработавших 25 и 35 лет сотрудников

В рамках программы жесткой экономии Volkswagen (VW) захотел отобрать премии у сотрудников-ветеранов, которые отработали 25 и 35 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Представитель германского автоконцерна заявила, что по действующим в данный момент договорам сотрудники, отработавшие 25 лет должны получить за выслугу лет единовременную выплату в размере 1,45 месячного оклада, а те, кто отработал 35 лет — 2,9 зарплаты.

Однако теперь внутри концерна идут переговоры об отмене этих премий. В совете VW отметили, что эта мера может коснуться более 10 тысяч сотрудников, если учитывать тех, кому осталось два и менее лет до достижения юбилейного стажа.

30 октября сообщалось, что в III квартале 2024 года операционная прибыль VW снизилась на 42 процента, или до 2,86 миллиарда евро. По данным агентства Bloomberg, результаты еще сильнее убеждают руководство концерна в необходимости принятия радикальных мер: ликвидации трех заводов и увольнении тысяч рабочих, с чем категорически не согласны профсоюзы.

