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17:53, 4 ноября 2024Экономика

Volkswagen захотел отобрать у сотрудников-ветеранов премии за выслугу лет

Bild: Volkswagen захотел отобрать премии у отработавших 25 и 35 лет сотрудников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В рамках программы жесткой экономии Volkswagen (VW) захотел отобрать премии у сотрудников-ветеранов, которые отработали 25 и 35 лет. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Представитель германского автоконцерна заявила, что по действующим в данный момент договорам сотрудники, отработавшие 25 лет должны получить за выслугу лет единовременную выплату в размере 1,45 месячного оклада, а те, кто отработал 35 лет — 2,9 зарплаты.

Однако теперь внутри концерна идут переговоры об отмене этих премий. В совете VW отметили, что эта мера может коснуться более 10 тысяч сотрудников, если учитывать тех, кому осталось два и менее лет до достижения юбилейного стажа.

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