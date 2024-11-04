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12:21, 4 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский поздравил Санду с победой

Президент Украины поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии в социальной сети X.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает выбор молдаван в пользу экономического роста и социальной стабильности. «Только подлинная безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в том, что завтра они встретят с надеждой и определенностью», — убежден он. Президент Украины добавил, что страна готова к дальнейшему сотрудничеству для укрепления партнерства.

Ранее в этот же день стало известно, что по итогам подсчета 99,7 процента протоколов второго тура Санду лидирует с 55,36 процента голосов. При этом ее соперник Александр Стояногло, набравший 44,64 процента голосов во втором туре, победил на выборах внутри Молдавии, тогда как Санду одержала верх благодаря голосам избирателей на зарубежных участках.

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