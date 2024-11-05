Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 5 ноября 2024Россия

62-летний россиянин поужинал и попал в реанимацию

Житель Архангельска попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Архангельска попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 62-летний россиянин поступил в Боткинскую больницу с острым отравлением. Спустя некоторое время его перевезли в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе.

Медики назвали состояние мужчины тяжелым. Что за грибы ел пациент и где он их приобрел, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после того, как поужинала грибами.

Еще раньше жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении.

Россиянка рассталась с мужчиной, с которым проживала длительное время, и решила ему отомстить, попросив помощи у своего брата. Вместе они придумали план, по которому женщина должна была передать экс-возлюбленному в подарок бутылку с растворенной в алкоголе летальной дозой наркотического вещества.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

      Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

      Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

      В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

      Малые ядерные реакторы оказались полезны в борьбе с потеплением

      В Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции

      Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

      МИД Армении заявил об угрозах посла Азербайджана армянскому коллеге

      Помощница Михалкова стала жертвой мошенников

      В Курской области в ходе боя ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше