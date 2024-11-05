62-летний россиянин поужинал и попал в реанимацию

Житель Архангельска попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге

Житель Архангельска попал в реанимацию после ужина с грибами в Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 62-летний россиянин поступил в Боткинскую больницу с острым отравлением. Спустя некоторое время его перевезли в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе.

Медики назвали состояние мужчины тяжелым. Что за грибы ел пациент и где он их приобрел, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Петербурге 55-летняя женщина попала в реанимацию после того, как поужинала грибами.

Еще раньше жительница Барнаула решила отравить бывшего сожителя и попросила своего брата о помощи. Их обоих признали виновными по делу о покушении.

Россиянка рассталась с мужчиной, с которым проживала длительное время, и решила ему отомстить, попросив помощи у своего брата. Вместе они придумали план, по которому женщина должна была передать экс-возлюбленному в подарок бутылку с растворенной в алкоголе летальной дозой наркотического вещества.