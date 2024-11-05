Дефицит торгового баланса США резко вырос

Дефицит торгового баланса США вырос за месяц на 19,2 %

Дефицит торгового баланса США в сентябре увеличился в помесячном выражении на 19,2 процента, до 84,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщает РИА Новости.

По сравнению с августом резко выросший показатель прибавил 13,6 миллиарда долларов, превысив ожидавшийся уровень в 83,8 миллиарда.

Соответствующую динамику обеспечили снижение экспорта из США на 1,2 процента, до 267,9 миллиарда долларов, а также рост импорта на три процента, до 352,3 миллиарда.

В 2022 году дефицит торгового баланса США оказался рекордным, составив 1,18 триллиона долларов, в 2023-м он сократился на 18,7 процента, до 773,4 миллиарда долларов или 2,8 процента ВВП.

В начале октября из-за забастовки американских грузчиков Соединенным Штатам грозило подорожание гамбургеров, возможность которого связывали с опасениями за импорт говядины, ставший важным на фоне проблем с поставками на внутренних рынках.