Экономист дал прогноз по периоду высоких ставок по вкладам

Экономист Колганов: ставки по вкладам будут высокими еще около года

Период высоких ставок по вкладам продлится еще около года. Об этом заявил в беседе с «Ридусом» заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов.

Так он прокомментировал информацию, что к Новому году максимальная ставка по вкладам в российских банках может дойти до 30 процентов годовых. Колганов выразил мнение, что период высоких ставок по депозитам продлится еще около года, поскольку предпосылок для значительного снижения инфляции пока нет.

«Не уверен, что ставки по депозитам подскочат до 30 процентов, однако Центробанк продолжит держать ставку рефинансирования на высоком уровне. Период высоких ставок по вкладам продлится еще год. Вряд ли меньше, поскольку определяющие уровень инфляции факторы довольно устойчивы», — сказал специалист.

Колганов обратил внимание на то, что факторы, определяющие уровень инфляции, не зависят от политики Банка России по регулированию ключевой ставки. Инфляция в России, пояснил экономист, в основном связана с внешними факторами. В частности, сейчас идет процесс переориентации импортных потоков с Европы и США на другие страны, развития серого импорта, а также разрастания цепочек всевозможных посредников. Из-за этого импортные товары, а также комплектующие и материалы дорожают. Поскольку ставка Центробанка на эти процессы не влияет, то и ожидать снижения инфляции пока не приходится, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что в России больше 40 процентов работодателей запланировали внеочередную индексацию заработных плат. Оказалось, что 36 процентов из этого числа пойдут на это из-за политики конкурентов, а еще 24 процента надеются таким образом удержать ключевых сотрудников.