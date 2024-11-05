Фигурантов дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей осудили

Фигурантам дела о хищении у «Роскосмоса» 200 млн рублей дали до 6,5 года колонии

В Москве Бутырский районный суд приговорил двух фигурантов дела о хищении 200 миллионов рублей у «Роскосмоса» до 6,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Речь идет об экс-заместителе директора АО «Научно- исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП) Константине Егорове и директоре ООО «Дайтехнолоджи» Павле Авдееве. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Таким образом Егоров получил 3 года лишения свободы со штрафом в размере один миллион рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческим или иных организациях сроком 2,5 года. Авдеев получил 6,5 года лишения свободы со штрафом в размере один миллион 600 тысяч рублей, с лишением права на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что Егоров взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что по данным МВД, занимавшегося расследованием дела, в декабре 2017 года НИИ ТП заключил с «Дайтехнолоджи» договор на поставку электрорадиоизделий на 300 миллионов рублей в рамках гособоронзаказа. Экспертиза установила, что стоимость поставленного товара составляла всего 100 миллионов рублей, остальную часть, как считают в МВД, похитили Егоров и Авдеев.