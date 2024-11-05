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20:28, 5 ноября 2024Забота о себе

Гинекологи предупредили о разном течении климакса у стройных и полных женщин

Гинеколог Варламова: у женщин с ожирением менопауза может протекать тяжелее
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

У женщин с ожирением менопауза может протекать тяжелее, хотя лишний вес не влияет на климакс напрямую, рассказали российские гинекологи. О разном течении климакса у стройных и полных женщин они предупредили в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача-гинеколога Ольги Уланкиной, приливы возникают у женщин независимо от комплекции и типа фигуры, однако в целом у женщин с ожирением реже встречается тяжелая степень менопаузального синдрома. «Известно, что жировая ткань производит половые гормоны, в том числе эстроген. Это может влиять на выраженность симптомов», — объяснила врач. Однако она напомнила, что приливы у полных женщин могут быть и более выраженными, поскольку жировая ткань сдерживает теплоотдачу, и даже незначительное повышение температуры ощущается как сильный прилив жара.

Ее коллега Екатерина Варламова обратила внимание на то, что климакс тяжелее будут переносить женщины с дефицитом железа. А у женщин с ожирением, продолжила она, повышается вероятность дефицита железа, витамина D или жирных омега кислот, вследствие чего климактерический синдром будет выражен интенсивнее.

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«Это значит, что при ожирении риск более тяжелого протекания климактерического синдрома увеличивается. Важно учитывать, что ожирение само по себе является нагрузкой на организм, часто сопровождается гипоксией и может усиливать вегетативные нарушения, влияя на общее состояние здоровья и на интенсивность симптомов менопаузы», — заключила гинеколог.

Ранее 35-летняя женщина по имени Кэт Денизи рассказала, что в 32 года у нее началась менопауза после того, как ей диагностировали рак груди. Это вызвало у нее шок, и теперь Денизи посещает сообщество, в котором состоят молодые женщины, столкнувшиеся с ранней менопаузой и пытающиеся решить проблемы фертильности.

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