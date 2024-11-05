Историк Матвеев: бойцы ВСУ дезертируют так же, как гитлеровцы 80 лет назад

Военные ВСУ на фоне продвижения Вооруженных сил РФ сейчас деморализованы и дезертируют та же, как гитлеровские оккупанты на Украине более 80 лет назад, когда наступала Красная армия. Об том рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев, пишет РИА Новости.

Боевой дух украинских солдат упал, они напуганы и считают, что причин продолжать воевать нет, заявил ранее американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ. Он передавал информацию для ударов по украинским военным объектам.

«Мартиндейл говорит практически то же самое, что сообщали сотрудники органов госбезопасности СССР, более 80 лет назад получавшие информацию от своих зафронтовых источников с оккупированной гитлеровцами территории Украины», — отметил Матвеев. Он также процитировал текст спецсообщения, направленного руководству Народного комиссариата государственной безопасности СССР в середине декабря 1943 года.

Ранее замкомандира роты бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) с позывным Клинцы заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины стали чаще дезертировать из-за продвижения российских военных к городу Суджа в Курской области. По его словам, военные ВСУ начинают понимать единственный итог того, что их перебросили в зону боевых действий в Курской области.

30 октября в Верховной раде рассказали, что более 100 тысяч военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. Однако за какой отрезок времени такое количество случаев самовольного оставления части было зафиксировано.