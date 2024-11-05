Маск усомнился в надежности машин для голосования в США

Маск назвал машины для голосования на выборах президента США ненадежными

Американский предприниматель Илон Маск назвал машины для голосования на выборах президента США «ужасно ненадежными». Его слова приводит РИА Новости.

«Эти машины для голосования ужасно ненадежные», — заявил Маск, комментируя новость о о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании.

Ранее Маск заявил, что в случае, если на выборах США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то соцсеть X закроют. Он пояснил, что в США существуют организации, осуществляющие цензуру. К таким он отнес «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве». Предприниматель отметил, что в случае, если Харрис станет президентом, организация заставит рекламодателей бойкотировать X.