Маск усомнился в надежности машин для голосования в США

Американский предприниматель Илон Маск назвал машины для голосования на выборах президента США «ужасно ненадежными». Его слова приводит РИА Новости.
«Эти машины для голосования ужасно ненадежные», — заявил Маск, комментируя новость о о проблемах с машинами для голосования в Пенсильвании.
Ранее Маск заявил, что в случае, если на выборах США победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то соцсеть X закроют. Он пояснил, что в США существуют организации, осуществляющие цензуру. К таким он отнес «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве». Предприниматель отметил, что в случае, если Харрис станет президентом, организация заставит рекламодателей бойкотировать X.