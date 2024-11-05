Мужчина расстался с возлюбленной из-за отказа доедать объедки за его друзьями

Мужчина бросил возлюбленную, потому что она отказалась доедать за его друзьями. Об этом женщина рассказала на форуме Reddit.

Как пишет автор поста, друзья ее бойфренда впервые пригласили их на барбекю. Они предупредили, что еды может не хватить на всех. Когда пришло время ужина, женщина обнаружила, что за стол сели лишь восемь человек из приглашенных 12. Они принялись есть, не обращая внимания на остальных, а потом предложили обделенным угоститься объедками со своих тарелок.

«Я знаю, что все люди воспитаны по-разному, но это показалось мне очень странным», — призналась автор поста. Ее бойфренд принял предложение друзей, а она поспешила отказаться. Потом оказалось, что этим она очень обидела мужчину, поэтому он решил с ней расстаться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина попал под суд за то, что контролировал, преследовал, унижал и избивал бывшую девушку. Среди прочего, он запрещал девушке навещать их общего хомяка, которого забрал себе.