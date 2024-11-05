Названы шесть особенностей выборов президента США в 2024 году

РБК: шесть факторов сделали выборы президента США в 2024 году уникальными

Шесть факторов сделали выборы президента США в 2024 году уникальными на фоне предшествовавших выборов. Об этом пишет РБК.

По данным издания, текущие выборы отличились самой поздней заменой кандидата. В частности, президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке после победы на всех внутрипартийных выборах. Он стал восьмым по счету американским лидером, отказавшимся от попытки быть переизбранным, и снял свою кандидатуру позже остальных.

Выборы 2024 года также уникальны тем, что в них впервые с 1976 года не принимает участия Байден, а также политики из семьи Клинтонов и Бушей. Кроме того, предвыборная гонка отличилась единственными теледебатами, в то время с 1980 года кандидаты на пост главы государства принимали участие в дебатах два раза и более.

Исключительной прошедшую избирательную кампанию сделали три попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Он также является самым возрастным включенным в бюллетени кандидатом за всю историю выборов главы государства — 14 июня ему исполнилось 78 лет, и 20 января 2025 года он будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот занял Белый дом четырьмя годами ранее. Кроме того, республиканец стал первым участником президентской гонки, в отношении которого был вынесен обвинительный вердикт, однако не избрана мера наказания.

Ранее Трамп допустил возможное поражение на президентских выборах, отметив при этом свое преимущество над оппонентом, вице-президентом США Камалой Харрис.