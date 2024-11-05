Немецкий город отказался от побратимства с украинским Подольском из-за Калуги

MDR: немецкий город Зуль не станет побратимом украинскому Подольску из-за Калуги

Немецкий город Зуль не станет побратимом украинскому Подольску из-за угрозы существующему партнерству с российской Калугой. Об этом сообщает MDR.

По данным издания, власти в настоящий момент готовят официальный отказ от побратимства с украинским городом. На прошлой неделе депутаты городского совета большинством голосов проголосовали против предложения украинской стороны.

Мэр немецкого города Андре Кнапп раскритиковал решение депутатов, назвав его странным.

Ранее глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер заявил, что несколько десятков немецких военных советников могут работать с высокотехнологическим вооружением на Украине, официально Берлин не подтверждает их присутствие.