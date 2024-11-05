Банк России сократит продажу юаней

ЦБ РФ сократит продажу юаней с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд рублей в сутки

Совокупный объем доходов, который Минфин направит на покупку Банком России золота и юаней в период с 7 ноября по 5 декабря, составит 87,5 миллиарда рублей, или 4,2 миллиарда рублей в сутки. Об этом говорится в сообщении министерства.

Так как Центробанк во втором полугодии 2024 года корректирует эту величину на 8,4 миллиарда рублей в сутки, объем ежедневных продаж юаней составит 4,2 миллиарда рублей, что меньше 5,3 миллиарда в прошлом месяце.

Объем средств, который Минфин направляет ЦБ, вычисляется через ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в текущем месяце и отклонение от ожиданий за прошлый. В октябре нефтегазовые доходы оказались на 17,6 миллиарда ниже ожиданий, а в ноябре их размер должен быть равен 105,1 миллиарда рублей.

В общей сложности нефтегазовые доходы по итогам октября оказались на третьем месте по размеру после результата марта и апреля. Это связано с налогом на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Если учитывать только ежемесячный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), то выплаты по нему стали худшими с января.